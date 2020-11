"Harden, Silas'tan farklı bir koç istiyordu" iddiası!

Houston Rockets süperstarı James Harden'in "Stephen Silas'tan farklı bir koç istemiş olduğu" iddiası ortaya atıldı!



Mike D'Antoni ve Daryl Morey'nin ayrılmasının ardından, Harden'ın Rockets ile geleceği şaşırtıcı bir şekilde birçok söylentiye konu olmuştu. Morey'nin Philadelphia 76ers'a gidişi, Harden'ın Joel Embiid ile takım kurması için olası bir takas söylentilerine yol açmıştı.



Şu anda bu pek olası görünmese de, bu durum, Harden'ın Rockets'ın ön bürosunda son birkaç gün içinde yapılan bazı değişiklikleri kabul etmediği iddia edildiği için, gelecekte değişebilir.



New York Times'tan Marc Stein'a göre, Harden, Silas'ın takımın yeni başantrenörü olma olasılığını "çok sevmemişti". Stein, Harden'ın başka koçları tercih ettiği, fakat takımın Dallas Mavericks'in yardımcı koçunda karar kıldığını belirtti:



"Mike D'Antoni, sezon bittikten 48 saatten daha kısa bir süre sonra başantrenör olarak Rockets'tan ayrılmıştı ve şimdi gelecek sezon Steve Nash altında Nets'in yardımcı koçu olacak. Daha sonra da Daryl Morey, bir koç arayışının tam ortasında Houston'dan kaçtı ve Philadelphia 76ers'ın ön bürosunu devraldı.



Ve Houston, D'Antoni'nin yerine Harden'ın en güçlü adaylar olarak onayladığı Tyronn Lue ve John Lucas ikilisinden hiçbirini işe almadı.



Rakip takımlar bu nedenle şimdiden şunları merak ediyorlar: a) Harden'ın ne kadar tedirgin olduğu, b) Tilman Fertitta'ya ait olan Rockets, onunla takas yapmayı ciddi ciddi ne zaman düşünecek?"



"YILDIZLARLA İYİ ANLAŞAN BİR KİŞİ"



Silas ligde iyi bir üne sahip olsa da, bu sefer iş daha farklı ve daha zor olacak. Harden gibi ligin en büyük süperstarlarından birine koçluk yapması gerekecek ve geliştirdikleri ilişki, bu sezon takımın başarısı için çok önemli olacak:



"Silas, Luka Doncic ve Jamal Crawford gibi, işe alınmasının sosyal medyadan aldığı övgülerden de anlaşılacağı üzere, her zaman çok sevilen bir isimdi. Harden ile kuracağı ilişki, kariyerinin en önemlisi olacağa benziyor. Ancak kendisinin her zaman yıldızlarla iyi anlaşabilmesi, Rockets için umut verici bir durum. Kendisinin Cleveland ve Golden State'teki zamanlarında, LeBron James ve Stephen Curry'yi maçlardan önce sık sık hazırlayan kişi olarak görülmesi de, bunu kanıtlıyor."