Harden, seriyi kurtaran bloğu sonrası: "Hücumda, b*k gibi oynadım!"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets'ın dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynadığı 7. maçta aldığı 104-102 galibiyetle Batı Konferansı yarı finallerine yükselmesinin ardından, maçı kurtaran bloğu yaptıktan sonra konuştu.



OKC pivotu Steven Adams'ı savunan Harden, Luguentz Dort'un üçlük denemesini engellemek için hızla koşmuş ve 4.8 saniye kala bu atışı bloklamayı başarmıştı.



"Hücum olarak sıkıntı çektiğim gecelerden biriydi, bu yüzden oyunu savunma tarafında değiştirmek istedim. Sanırım bunu yaptım da."



Son üç sezonun sayı kralı olan Harden, Thunder'a karşı 7. maçta sıkıntılı bir hücum gecesi geçirmişti. Sezon ortalamasının yarısından azıyla oynayan Harden, 4/15 şut isabetiyle 17 sayıda kalmıştı.



"Hücum tarafında, b*k gibi oynadım. Kullandığım dili mazur görün. Hiç şut sokamadım. Top kaybı yaptım. Olmaması gereken her şeyi yaptım, ama yine de oyunuma sadık kaldım. Takım arkadaşlarım maç boyunca bana güven verdiler. Savunmada iş yapmam gerekiyordu."



"40 veya 50 sayı atmak ya da çok iyi bir yüzdeyle şut atmak harika şeyler tabii ki. Hepimiz bunu yapmak isteriz. Ancak, savunma tarafında bunun karşılığını almak, odaklandığımı gösteriyor. Kritik bir anda bunu yapmak da çok şey ifade ediyor."



Dort'un muhteşem savunmasına rağmen seride 29.7 sayı ve 8.0 asist ortalamasına sahip olan Harden, Rockets'ın şampiyonluk kazanmak için ciddi bir şansa sahip olup olmayacağını, savunmalarının belirleyeceğini defalarca vurguladı.



Rockets, Cuma günü 1. maçta Batı lideri olan Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.



