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Harden, serinin bu geceki 2. maçında yok!

Brooklyn Nets, James Harden'ın Doğu Konferansı yarı finalinde bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak 2. maçta, sağ hamstring gerginliği nedeniyle forma giymeyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets, James Harden'ın Doğu Konferansı yarı finalinde bu gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak 2. maçta, sağ hamstring gerginliği nedeniyle forma giymeyeceğini duyurdu.

Harden, Cumartesi günkü 1. maçın 43'üncü saniyesinde hamstringini yeniden sakatlamış ve oyunu terk etmişti. Yıldız oyuncu, aynı hamstringinde yaşadığı gerginlik sebebiyle, normal sezonda bir aydan fazla süre oynamamıştı.

Nets başantrenörü Steve Nash, takımının 1. maçta aldığı galibiyet sonrası Harden'ın 2. maçta oynayıp oynamayacağı hakkında "hiçbir fikrinin" olmadığını belirtmiş, ancak o gün 32 yaşındaki oyuncunun henüz hamstringine bakılmadığını da açıklamıştı.

Harden'ın serinin geri kalanı için durumu ise şimdilik belirsiz.


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