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Harden: "Russ, sabah kalkıp hiç ısınmadan gidip smaç vurabilen biri"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Russell Westbrook'un antrenmanlara erken dönüşünden ötürü heyecan duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden, Russell Westbrook'un antrenmanlara erken dönüşünden ötürü heyecan duyduğunu söyledi.

Westbrook resmi olarak takıma geri döndü ve görünüşe göre kimse takım arkadaşı Harden kadar heyecanlı değil. Harden'a göre, Westbook artık geri döndü ve uçuşa hazır:

"Russell yaratıcı bir insan. Karantinada, vücut çalışamadığı için formsuz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hala sahadaki herkesten daha hızlı. Hala smaç vurabiliyor. O Russell. Onu çok uzun zamandır tanıyorum, sabah kalkıp gerinme hareketi yapmak zorunda olmayan adamlardan biri. Öylesine çıkıp koşabilir ve smaç vurabiliyor. Gerçekten iyi görünüyordu."

Bu haftanın başlarında, Westbrook gazetecilere verdiği demeçte, bir turnike atıp atamayacağından bile emin olmadığını söylemişti.

Westbrook, bu ayın başlarında KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, iki hafta boyunca kendi kendine karantinaya girmek zorunda kalmıştı. Bu hafta Orlando'ya ancak ligin güvenlik protokollerini uyguladıktan sonra takıma katıldı ve Mart ayından bu yana ilk antrenmanını yaptı:

"Agresifti. Oyunu, özellikle hızlı hücumlarda değiştiren biri. Boşluklara girebiliyor ve çemberde pozisyon tamamlayabildiği için kendisine fırsatlar yaratabiliyor, aynı zamanda şutörlere, üçlükler için dışarı pas de atıyor. Bu kesinlikle eksikliğini çektiğimiz bir özellikti."


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