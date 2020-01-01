"Harden, Rockets'a, 'Güney'in Knicks'i' diyor!" iddiası

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Rockets'ın "Güney'in New York Knicks'i" olduğuna inandığı iddia edildi.



Sports Illustrated'dan Rohan Nadkarni'ye göre Harden, Rockets'teki mevcut durumdan memnun değil.



Nadkarni, Harden'ın Rockets'ı "Güney'in Knicks" olarak gördüğünü iddia etti:



"Bazı haberler: James Harden'ın düşüncelerinden haberi olan bir kişi, kendisinin Rockets'ın kültürünü zehirli olarak nitelendirdiğini ve onlara 'Güney'in Knicks'i dediğini belirtti."



Harden henüz Rockets'ın antrenman kampında görünmediği ve iddialara göre Houston'dan ayrılıp Brooklyn Nets veya Philadelphia 76ers'a katılmak istediği belirtilmişti.



"KİME İSTERSE SÖYLEYEBİLİR"



Harden'ın takıma ne zaman rapor verebileceği sorulduğunda, başantrenör Stephen Silas gelişen durum hakkında pek iyimser bir yaklaşım göstermemişti:



"Harden'ın dönüşü için herhangi bir zaman çizelgesi yok ve bu bir aksilik. Asıl gerçek olan durum burada olmaması ve bir sebebi varsa, kime söyleyeceği ona kalmış."



Silas, Rockets'ın henüz Harden'ı cezalandırma noktasında olmadığını belirtirken, 31 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz Pazar günü takıma "yakında" katılacağını söylemişti.



Şu an için, Rockets, NBA başlangıcından önce (22 Aralık) Harden'ı takas etmeye hiç ilgi göstermemişti.



