Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takasından sonra ilk kez eski takımı Rockets'a karşı oynanacak karşılaşma için Houston'a dönmesi hakkında konuştu.



Rockets, takastan bu yana ilk kez eski takımına karşı oynayacak Harden'ın Toyota Center'a merakla beklenen dönüşünde, Çarşamba gecesi Nets'i ağırlayacak.



Harden, Nets muhabiri Alex Schiffer'e konuyla ilgili şunları söyledi:



"Orada şampiyonluk hedefimize ulaşamamıştık. Umarım oradaki taraftarlar sahada ve saha dışında yaptığım ve yapmaya devam ettiğim şeyleri takdir etmişlerdir. Hala yaşadıkları sıkıntıların bir parçası olduğumu hissediyorum. İnanılmaz bir kariyerimin olduğu ve o taraftarların önünde oynadığım Houston'a geri döneceğim için heyecanlıyım."



Harden, Rockets ile sekiz tam sezon geçirmiş ve bu süre boyunca 29.4 sayı, 7.8 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları ile oynayarak, ayrıca 2017-18 normal sezon MVP'si ödülünü kazanmıştı.



