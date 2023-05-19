Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın, takımın eski başantrenörü Doc Rivers'ın işine son verilmesinde "kilit bir rol" oynadığı iddia edildi.



76ers, üç yıl üst üste hayal kırıklığı yaratan playoff performansının ardından yakın zamanda Rivers ile yollarını ayırmıştı.



Raporlar, Harden'ın artık Rivers yönetiminde oynamak istemediğini iddia etmişti ve Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Sixers yıldızının Rivers'ın gönderilmesinde önemli bir rol oynadığını bildirdi:



"Sixers başkanı Daryl Morey, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Rivers'ın görevden alınması kararının sorumluluğunu üstlenen kişiydi. Kaynaklara göre, Rivers'ın ekibinden birkaç kişi, uzun vadeli bir sözleşme arayışında oyuncu opsiyonunu reddetmesi beklenen All-Star oyuncu James Harden'ı, Rivers'ın ayrılmasının arkasındaki itici güç olarak işaret etti."



Sixers'ın, artık yeni bir takım bulmaya hazır olmasına rağmen Harden'a bu yaz yeni bir kontrat vermeyi planladığı için, Rivers'ı göndermeye karar verdiği düşünülüyor.



