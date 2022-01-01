Harden: "Philadelphia, başından beri ilk tercihimdi!"

Philadelphia 76ers'ın yeni süperstarı James Harden, Sixers ekibinin geçtiğimiz yıl Houston Rockets'tan takas edildiğinde "ilk tercihi" olduğunu söyledi.



76ers ile çıktığı ilk basın toplantısında Harden, 2021 yılının başında Rockets'tan takas edildiğinde, Philly ekibinin öncelikli tercihi olduğunu belirtti:



"Aslında Houston'da olup bitenler sırasında, ilk tercihim Philly'ydi. Ama gelememiştim... Çok uzun zamandır, buraya mükemmel bir şekilde uyacağımı biliyordum. Ligin en iyi pivotu Joel'in (Embiid) yanı sıra, takımın koç ekibi de oldukça iyi. Tepeden tırnağa, benim için oldukça mantıklı geliyordu. Burada olduğum için mutlu ve şanslı hissediyorum. Bu fırsat için çok heyecanlıyım.



Kendi kaderimiz üzerinde çoğunlukla kontrol sahibiyiz ve şahsen Daryl'ı (Morey) ve Doc'ı (Rivers) tanıdığım için, burada olmak bana mantıklı gelmişti. Kazanmak istediklerini bildiğim ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olan adamların yanında olmam gereken bir dönemdeyim. Buradaki yapı inanılmaz."



Harden'ın ifadelerine rağmen, geçtiğimiz hafta, Rockets'ın sahibi Tillman Fertitta'nın Harden'a 76ers ve Brooklyn Nets arasında seçim yapma fırsatı verdiğine dair haberler çıkmıştı.



"JOEL İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"



Harden, Embiid ile birlikte iyi oynayacağını düşündüğünü açıkladı:



"Bence birbirimizi tamamlayan bir ikiliyiz. Açıkçası tüm dünya Joel'in ne kadar harika oynadığını biliyor. Sadece skor anlamında değil, yalnızca sahadaki varlığıyla bile inanılmaz."



All-Star tatilinden önce forma giyemeyecek olan Sixers yıldızı, Brooklyn Nets'te nelerin yanlış gittiğine dair ayrıntılara girmemeyi tercih ederek, "oldukça inişli çıkışlı ve stresli" bir yıl geçirdiğini dile getirdi.



"KYRIE'NİN ETKİSİ ÇOK AZDI, AMA VARDI"



Harden ayrıca Kyrie Irving'in Brooklyn'den ayrılmasında bir etkisi olduğuna dair söylentileri de şu şekilde reddetti:



"Çok az etkisi oldu aslında. Doğrusu, Kyrie ile cidden iyi arkadaşız. Şu anda başından geçen şeyler, onun şahsi tercihi. Ama bu tabii ki takımı da etkilemişti, çünkü ben, Kyrie ve KD sahada olduğumuzda ve maç kazandığımızda, bu tarz şeyler arka planda kalabiliyordu.



Yalnızca 16 maç oynayabilmiş olmamız talihsiz bir durum, lakin artık bu geride kaldı. Philly'de sahip olacağım fırsatı dört gözle bekliyorum."



