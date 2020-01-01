Harden partide görüldü, Rockets antrenmanına katılmadı!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın bir partide görüldüğü ve hem takım ile hem de bireysel antrenmanına katılmadığı açıklandı.



KOVID-19 protokolleri nedeniyle günün erken saatlerinde düzenlenen takım antrenmanını kaçırdıktan sonra, 31 yaşındaki yıldızın Pazar akşamı bireysel antrenmanına katılması bekleniyordu. Ancak Harden'ın, antrenmanı için Houston'a dönmediği ve bunun yerine, ESPN'den Tim MacMahon'a göre Rockets'a yakında rapor vereceğini söylediği belirtildi.



TMZ Sports'a göre Harden, 3 Aralık'ta rapçi Lil Baby'nin ev sahipliği yaptığı bir partide görüntülendi. Rockets yıldızı, çoğunlukla maskesiz katılımcılardan oluşan bir kalabalık arasında sosyalleşirken görüldü.



"GELİNCE KENDİSİNE SORUN"



Geçtiğimiz haftalarda takımından bir takas talebinde bulunan Harden'ın, Russell Westbrook'u John Wall karşılığında Washington Wizards'a gönderen takas raporlarının ardından, kendisinin takıma olan bağlılığı hakkında ekibin yeni koçu Stephen Silas, şu ifadeleri kullandı:



"Bu, kendisi buraya geldiğinde ona sormanız gereken bir soru. Takımla antrenman yapmak için neler yapması gerektiğinden tam olarak emin değilim."



Kasım ayında, Harden'ın Brooklyn Nets veya Philadelphia 76ers ile takasa açık olduğu bildirilmişti.



Takımın yeni üyesi Wall ise, yaptığı açıklamada, Harden'ın tüm sezonu Houston'da oynamayı planladığına inandığını belirtti:



"Buraya geldiğimden beri zihniyetimiz aynı yönde."



