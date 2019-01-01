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Harden özür diledi: "Çin'i çok seviyoruz"

Houston Rockets yıldızı James Harden, genel menajer Daryl Morey'nin Hong Kong protestocularına verdiği destek tweetiyle ilgili tartışmaların Çin'deki NBA için çok önemli bir zamanda büyümeye devam etmesi nedeniyle özür diledi.

Houston Rockets yıldızı James Harden, genel menajer Daryl Morey'nin Hong Kong protestocularına verdiği destek tweetiyle ilgili tartışmaların Çin'deki NBA için çok önemli bir zamanda büyümeye devam etmesi nedeniyle özür diledi.

Harden, Pazartesi günü Tokyo'da takım arkadaşı Russell Westbrook ile bir antrenmandayken konuştu:

"Özür dileriz. Biliyorsunuz, Çin'i çok seviyoruz. Orada oynamayı çok seviyoruz. İkimiz de ayrı ayrı, oraya senede bir veya iki kez gidiyoruz. Bize en büyük sevgiyi onlar gösteriyor. Onları bir hayran kitlesi olarak takdir ediyoruz. Onlarla ilgili her şeyi seviyoruz. Bize bireysel ve organizasyon olarak verdikleri desteği de takdir ediyoruz."

Çin'in bu hafta ABD'de hazırlık maçları oynayacak takımları bulunuyor. Rockets, Japonya'da iki maç oynamak üzere ve Los Angeles Lakers ise Perşembe günü Şanghay'da, Cumartesi günü ise Shenzhen'de Brooklyn Nets ile oynamaya hazırlanıyor.


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