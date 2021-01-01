Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harden: "Övünmek gibi olmasın ama, bu oyunda gerçekten iyiyim"

Brooklyln Nets süperstarı James Harden, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı 18 maçın ardından parkelere döndükten sonra "Bu oyunda gerçekten iyiyim" açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyln Nets süperstarı James Harden, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı 18 maçın ardından parkelere döndükten sonra "Bu oyunda gerçekten iyiyim" açıklamasını yaptı.

Uzun bir süre kadro dışı kalmasına rağmen, Harden 18 sayı ve 11 asist ile oynayarak Nets'in galibiyete ulaşmasına yardımcı oldu.

Harden, geri dönüşünde etkili bir performans sergilemesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda, şunları söyledi:

"Tam olarak değil. Övünmek gibi olmasın ama bu oyunda gerçekten iyiyim. Oyun üzerine hep çalışırım ve hiç bencil oynamam. Her gece doğru şekilde oynarım. Yapamayacağım veya ekibimize fayda sağlamayacak hiçbir şey yapmaya çalışmam. Bu zihniyet beni gerçekten iyi bir yerde tutuyor."

Bu sezon Harden, Brooklyn için maç başına 25.2 sayı, 8.0 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarına sahip ve Nets ekibi ise şu anda Doğu Konferansı'nda 46 galibiyet ve 24 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal