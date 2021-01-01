Harden: "Övünmek gibi olmasın ama, bu oyunda gerçekten iyiyim"

Brooklyln Nets süperstarı James Harden, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı 18 maçın ardından parkelere döndükten sonra "Bu oyunda gerçekten iyiyim" açıklamasını yaptı.



Uzun bir süre kadro dışı kalmasına rağmen, Harden 18 sayı ve 11 asist ile oynayarak Nets'in galibiyete ulaşmasına yardımcı oldu.



Harden, geri dönüşünde etkili bir performans sergilemesinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda, şunları söyledi:



"Tam olarak değil. Övünmek gibi olmasın ama bu oyunda gerçekten iyiyim. Oyun üzerine hep çalışırım ve hiç bencil oynamam. Her gece doğru şekilde oynarım. Yapamayacağım veya ekibimize fayda sağlamayacak hiçbir şey yapmaya çalışmam. Bu zihniyet beni gerçekten iyi bir yerde tutuyor."



Bu sezon Harden, Brooklyn için maç başına 25.2 sayı, 8.0 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarına sahip ve Nets ekibi ise şu anda Doğu Konferansı'nda 46 galibiyet ve 24 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.



