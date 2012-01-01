Harden: "OKC'nin kaderinde bir şampiyonluk vardı"

Houston Rockets süperstarı James Harden'a göre, Oklahoma City Thunder'ın 2012'de "Big Three"yi dağıtmadan önce, "kaderinde" bir NBA şampiyonluğu vardı.



Takım arkadaşı Russell Westbrook ile GQ'ya verdikleri röportajda, ikili şu ifadeleri kullandı:



Harden: "Üçüncü yılımda finallerde kaybetmiştik. Ve daha yeni ABD takımıyla altın madalya kazanmıştık. Kaderimizde vardı. Ama böyle şeyler oluyor."



-Harden-Westbrook Rockets dönemi için kesin başarı nedir?



Westbrook: "Ben ve James için tek bir şey var: şampiyonluk. Bireysel olarak herkesten daha fazla şey başardık. Bence bizim, büyük oyuncuların arasında yer almamızı sağlayacak tek bir şey kaldı."



-Bir şampiyonluk kazanmadan önce, hangi parçalar eksik?



Harden: "Henüz sağlıklı olamadık, ama olduğumuzda ve bir araya geldiğimizde, bizi yenmenin oldukça zor olacağından eminiz. Bireysel olarak çok şey başardık, sonsuza dek baki kalacak birçok rekor kırdık. Bireysel başarıları düşünmüyoruz. Maç kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. İlla benim 40 sayı atmam ya da onun (Russ) triple-double yapması gerekmiyor. Bunlar önemli değil. Ama şimdi bir sürü adamımız sakat olduğu için, biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Ve tam bir kadroyla çıktığımızda, şimdiki kadar iş yapmak zorunda da değiliz."



