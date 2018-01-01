Harden Noel maçına hazır, Nets'te yine 10 kişi eksik!

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, James Harden, Jevon Carter ve Paul Millsap'in ligin KOVID-19 protokollerinden çıktıklarını söyledi.



Bu üç oyuncunun geri dönüşü, Nets'in Noel Gününde oynayacağı Los Angeles Lakers karşılaşmasından önce, tam zamanında gerçekleşmiş oldu.



Yine de 10 oyuncusu kadro dışı olan Brooklyn'de, halen sağlık ve güvenlik protokollerinde olan isimler şu şekilde:



Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, DeAndre' Bembry, James Johnson, Bruce Brown, Cam Thomas, David Duke Jr., Kessler Edwards ve Day'Ron Sharpe.



