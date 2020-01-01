Harden, nihayet takımla antrenmanlara katılıyor!

The Athletic'den Kelly Iko'ya göre Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, birkaç günlük karantinasından sonra bugün Rockets ile antrenmana katılacağı açıklandı.



Houston başantrenörü Stephen Silas'ın, son medya oturumundaki bu haberi doğruladığı belirtildi. Ayrıca PJ Tucker'ın da takım arkadaşlarıyla antrenman yapmasına izin verileceği söylendi.



Harden geçtiğimiz Salı günü antrenman kampının başlangıcını kaçırmış ve Rockets'a rapor vermişti. Houston yıldızı, ekiple antrenmanlara katılmak için, altı tane koronavirüs testinden negatif sonuç almak durumunda kalmıştı.



Eski MVP, Rockets ile yedi yıl geçirdikten sonra, Houston'dan ayrılarak rakip bir takıma katılmak istediğini bildirmişti.



Harden başlangıçta Brooklyn Nets'e takas edilmek istemiş, ancak daha sonra iddialara göre listesine Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks ve Miami Heat'i de eklemişti.



