"Harden, Nets yönetimine ayrılmak istemediğini söyledi" iddiası!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın, takım yönetimine Brooklyn'de bir şampiyonluk kazanmaya kararlı olduğunu söylediği belirtildi.



Yakın zamanda Philadelphia Inquirer, Harden'ın Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid ile bir araya gelmekle ilgilendiğini iddia etmişti.



Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski, Nets yıldızının takımdan ayrılma olasılığı hakkındaki tüm söylentilerin asılsız olduğunu ima etti:



"James Harden yönetime, takıma sahiplerine ve organizasyondakilere defalarca Nets'te olmaya kararlı olduğunu söyledi. Orada bir şampiyonluk kazanmak istiyor.



Üstelik Brooklyn'deki Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'ten oluşan büyük üçlü, birlikte oynadıklarında durdurulamaz olduklarına inanıyor ve bunu halka açık bir şekilde de belirtmişlerdi."



Harden'ın gelişinden bu yana Nets, tam gücünü test etme şansını hiç elde edememişti. 2021'de sakatlıklar kadroyu dağıtmış ve playofflardan erkenden elenmelerine neden olmuştu. Şimdi ise, aylarca süren tartışmaların ardından Irving, New York şehri yasalarını değiştirene kadar yarı zamanlı bir oyuncu olmak zorunda kalmış bulunuyor.



