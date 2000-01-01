Harden, "ne gerekiyorsa" yapmaya hazır!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Orlando'daki bubble maçlarını güvenli hale getirmek için "ne gerekiyorsa" yapmaya istekli olduğu bildirildi.



Harden, Florida eyaletinin Orlando şehrindeki bubble'da yapılacak maçlarda, tekrar basketbol oynama riskini anlıyor.



Bununla birlikte, eski MVP, The Athletic'den Kelly Iko'ya göre Walt Disney World'deki maçları herkes için güvenli hale getirmek için "ne gerekiyorsa" yapmaya istekli.



Iko ayrıca Rockets yıldızı Russell Westbrook'un, oyuncuların tam olarak NBA'in dönüş planında ne yapacağını ve neye izinleri olup olmadığını bulma konusunda yoğun bir şekilde yer aldığını söyledi.



Birden fazla rapor, bazı NBA oyuncularının KOVID-19 kapmaktan endişe duyduklarını ve ailelerinden uzak durmaktan ve izole kalmamaktan rahatsız olduklarını belirtti:



"Dikkate alınması gereken başka bir şey de, oyuncuların bubble içinde olduklarında tam olarak ne yapmaya ve yapmamaya izinleri oldukları. Rockets oyuncuları arasında Russell Westbrook bu tartışmalara yoğun bir şekilde dahil olmuştu. Yürütüldüğü takdirde büyük sağlık riski içeren bu plan konusunda ligin bu tür protokollere çok dikkat etmesi gerekiyor, ancak kadronun üyeleri - özellikle James Harden - Orlando'yu oyuncular için olabildiğince güvenli hale getirmek için "ne gerekiyorsa" yapmaya istekli."



Rockets, 2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Batı Konferansı'nda altıncı sıradaydı. Houston 40 galibiyet ve 24 mağlubiyet almıştı.



Harden, 61 maçta 34.4 sayı, 6.4 ribaund ve 7.4 asist ile oynuyordu.



