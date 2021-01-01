Harden, NBA'i uyardı!: "Korkunç saatler kapıda!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, taraftarlara önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde döneceğinin teminatını verdi.



Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlıkla Nets'in şampiyonluk umutlarının azalmasına neden olan Harden, 2021-22 sezonunda sahada daha uzun kalacağına söz verdi.



Taraftarların bu sezon kendisinden neler bekleyebilecekleri sorulduğunda, 32 yaşındaki yıldız KPRC 2 Houston'dan Ari Alexander'a, "Sağlıklı bir James Harden. Korkunç saatler kapıda." ifadelerini kullandı.



Boyun ve diz eklemi sakatlıkları nedeniyle Harden, geçtiğimiz sezon 72 normal sezon maçının yalnızca 44'ünde forma giyebilmişti. Nets ile normal sezonda maç başına 24.6 sayı, 10.9 asist ve 8.5 ribaund ortalamaları ile oldukça üretken olmayı başarmış olsa da, Harden'ın sakatlık problemleri peşini maalesef playofflarda da bırakmamıştı.



Nets'in Boston Celtics karşısında kazandığı ilk tur serisinin tüm maçlarında yer almış olan Harden, Milwaukee Bucks'a karşı Doğu Konferansı yarı finalleri serisinin ilk maçının ilk dakikasında sakatlık geçirerek, sonraki üç maçı kaçırmıştı.



Serinin 5. maçında geri dönmüş olsa da, Harden'ın %100 sağlıklı olmadığı gözle görülür bir şekilde belirgindi ve Kyrie Irving'i de sakatlığa kurban veren Nets ekibi, bu sebeple seriye yedi maç sonrasında veda etmişti.



