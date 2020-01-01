Harden, maskesine gelen eleştirilere cevap verdi

Houston Rockets süperstarı James Harden, NBA bubble'ında yüzüne taktığı "Thin Blue Line" maskesinin neyi temsil ettiğinden habersiz olduğunu ve siyasi bir ifadede bulunmak istemediğini söyledi.



Amerikan bayrağının mavi çizgiye sahip olan versiyonu, kolluk kuvvetlerini desteklemekte ve bazen Black Lives Matter hareketine karşı bir sembol olarak görülüyor.



Maskeyi taktığı fotoğraflar ortaya çıktığında büyük tepki toplayan Harden, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Dürüst olmak gerekirse, politik bir ifadede bulunmaya çalışmıyordum. Sadece yüzümü ve sakalımı kapladığı için takmıştım. Bu kadar basit."



Harden, sezonun devamı sırasında Black Lives Matter hareketi için desteğini, formasının arkasında sosyal bir adalet mesajının olup olmayacağı da dahil olmak üzere seslendirebileceğini düşündüğünü ekledi:



"Bunu şu anda yapma sürecindeyim. İşlerini üst düzey yapan insanlar da var, her meslekte saçma davranan insanlar da var."



