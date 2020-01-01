"Harden, Lue'yu istiyordu ama takım sahibi istemedi" iddiası

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Rockets'ın Tyronn Lue'yu koç olarak almasını istediği, ancak takım sahibi Tilman Fertitta'nın bunu istemediği bildirildi.



Harden'ın, takımdan mevcut LA Clippers koçu Lue'yu istediğini iddia eden bir raporda, takım sahibi Fertitta ile başantrenörlük konusunda da aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı.



The Athletic'ten Joe Vardon, raporunda durumu şu şekilde bildirdi:



"Harden, Tyronn Lue'nun Houston'da koçu olmasını istemişti. Kaynaklar, Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta'nın kendisini istemediğini - Jeff Van Gundy'yi istediğini - ve Stephen Silas için uzlaşıldığını söylediler. Buradaki asıl nokta, Harden'ın şu anda Clippers koçu olan Lue için oynamak istediği. NBA'in büyük çoğunluğu gibi, ölü sezonlarının en azından bir kısmını Los Angeles'ta geçiriyor ve muhtemelen orada kalışını uzatmaya açık olacaktır. Ayrıca Clippers'a gerçekten sahip olmadıkları bir şeyi sağlayabilir: dinamik, skorer bir guard."



Organizasyon içindeki toksik kültür ve işlevsizlik, Rockets'a "Güney'in Knicks'i" olarak ün kazandırmıştı ve bunun ne zaman değişeceğini bilmenin pek bir yolu yok.



