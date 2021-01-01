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Harden: "Kyrie'yi izlemek, bir film izlemek gibi..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takımının dün gece Sacramento Kings'e karşı performansının, Nets'e takas edildiğinde aklındaki hücum standardı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takımının dün gece Sacramento Kings'e karşı performansının, Nets'e takas edildiğinde aklındaki hücum standardı olduğunu söyledi.

Harden, dün gece Kings karşısında alınan 136-125 skorlu galibiyetten sonra şu ifadeleri kullandı:

"İşte kafamdaki vizyon tam da buydu, bu maçın ta kendisi. Baştan sona, ne zaman oyuna girerseniz girin, ne pahasına olursa olsun katkıda bulunmaya hazır olmanız gerek. Bence takımdaki herkesin zihniyeti bu şekilde ve zaten şampiyonluk düzeyinde bir takımız."

Nets, Sacramento'da 27 üçlük isabeti bularak takım tarihinde bir rekor kırmıştı ve Milwaukee Bucks'ın sahip olduğu rekorun iki isabet gerisinde kalmıştı. Dün gece oynayan dokuz Nets oyuncusundan yedisi, üçlük isabeti bulmuştu.

Harden ise 29 sayı, 13 ribaund ve 14 asistle triple-double yaparak, Nets'e katıldığından beri bunu beşinci kez yapmış oldu.

"BAZEN SAHADA OLDUĞUMU UNUTUYORUM..."

James ayrıca, karşılaşmada 15/22 şut isabetiyle ve 9/11 üçlük isabetiyle 40 sayı kaydeden Kyrie Irving hakkında da konuştu:

"Film gibi resmen. Tam bir şov. Bazen sahada olduğumu unutuyorum. Yaptıklarını o kadar kolaymış gibi gösteriyor ki... Buraya gelmemin nedenlerinden biri de buydu."

Harika performansı sonrası Irving, muhabirlerle konuşmayı reddetti.


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