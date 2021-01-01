Harden, Kyrie'nin dönüşü için heyecanlı!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Kyrie Irving'in dönüşü için heyecanlı olduğunu söyledi.



Sezonun başlarında Kyrie'nin yokluğu nedeniyle rolü konusunda çelişkiye düşmüş olan Harden, takım arkadaşının varlığının ekip için büyük bir destek olacağını belirtti:



"Hepimiz Kyrie'nin ne kadar özel bir yetenek olduğunu ve bu organizasyon için ne ifade ettiğini biliyoruz. Onun etrafında bulunmak, sadece deplasman maçları için olsa bile bizim için çok önemli olacak."



Kyrie, kısa süre önce KOVID-19 nedeniyle ligi ve ekibi sarsan oyuncu yokluğu durumu nedeniyle, Nets tarafından geri çağrılmıştı. Harden ise, sezonda 21.4 sayı, 8.0 ribaund ve 9.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



