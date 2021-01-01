Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harden, Kyrie'nin dönüşü için heyecanlı!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Kyrie Irving'in dönüşü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Kyrie Irving'in dönüşü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sezonun başlarında Kyrie'nin yokluğu nedeniyle rolü konusunda çelişkiye düşmüş olan Harden, takım arkadaşının varlığının ekip için büyük bir destek olacağını belirtti:

"Hepimiz Kyrie'nin ne kadar özel bir yetenek olduğunu ve bu organizasyon için ne ifade ettiğini biliyoruz. Onun etrafında bulunmak, sadece deplasman maçları için olsa bile bizim için çok önemli olacak."

Kyrie, kısa süre önce KOVID-19 nedeniyle ligi ve ekibi sarsan oyuncu yokluğu durumu nedeniyle, Nets tarafından geri çağrılmıştı. Harden ise, sezonda 21.4 sayı, 8.0 ribaund ve 9.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal