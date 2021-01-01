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Harden: "Kyrie'nin burada olmasını çok isterdik..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takım arkadaşı Kyrie Irving'in Nets'in faaliyetlerinden uzaklaştırılması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takım arkadaşı Kyrie Irving'in Nets'in faaliyetlerinden uzaklaştırılması hakkında konuştu.

Harden, Kyrie'nin KOVID-19 aşısını yaptırmamaya karar verdikten sonra Nets'in kendisini tüm sezon boyunca kadro dışında tutma kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Bu yönetimin kararıdır. Hepimiz bir araya gelerek bunu konuştuk ve onların aldığı nihai karar, Kyrie'nin tam zamanlı olarak burada olmayacaksa, yarı zamanlı olmamasının onun için en iyisi olduğu üzerineydi.

Bu konuda benim bir söz hakkım yok ve sadece kendi fikrimi söyleyebilirim. Önümüze bakmaya devam etmeliyiz. Tabii ki Kyrie'nin burada olmasını çok isterdik."

"BEN HALA ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANMAK İSTİYORUM"

Harden, takımın Kyrie'siz nasıl ilerleyeceği hakkında ise şu şekilde konuştu:

"Şahsen, ben hala kendimi şampiyonluğa hazırlamak istiyorum. Ve tüm organizasyonun da aynı yolda olduğunu düşünüyorum. Önümüze bakmaya devam edeceğiz bir birlik olarak her geçen gün daha iyi olmak adına, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."


Irving'in, New York City'nin profesyonel sporcular da dahil olmak üzere herkesin aşı olmasına yönelik verdiği talimat nedeniyle, iç mekan etkinliklerine katılmasına izin verilmiyor.

Nets'in Harden, Kyrie ve Kevin Durant'ten oluşan süperstar üçlüsü, önceki sezon Brooklyn için yalnızca 13 maçta birlikte oynayabilmişti.


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