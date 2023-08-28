Philadlephia 76ers yıldızı James Harden'ın, LA Clippers yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George ile görüştüğü ve üçlünün "bir nevi aynı frekansta oldukları" iddia edildi.



Harden'ın Clippers'a gidiş hikayesi, Kawhi ve George ile iletişime geçtiğine dair iddialarla tekrar hız kazandı.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill, 76ers yıldızı için son gelişmeyi şu ifadelerle aktardı:



"Duyduklarıma göre James, Paul ve Kawhi ile sohbet halinde ve hepsi aynı frekansta."



Goodwill ayrıca Harden'ın Clippers'taki rolünün nasıl olacağını da şu şekilde sözlerine ekledi:



"Kawhi ve Paul'un Nisan ayına kadar sağlıklı tutulması umulan planda, topun Harden'a emanet edileceği ve kendisinin yoğun bir rol alacağı düşünülüyor. Bu sırada bir nevi James'in gücünü biraz azaltıp, asıl işi bu iki playoff oyuncusuna devretmeyi planlıyorlar."



Harden birkaç gün önce 76ers başkanı Daryl Morey'yi kamuoyu önünde eleştirdiği ve ona "yalancı" dediği için gündeme bomba gibi düşmüş ve bunun sonucunda lig tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



