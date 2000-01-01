Harden kampa döndü, 76ers'a takasa açık!

Houston Rockets ve Philadelphia 76ers'ın, James Harden'ın Philadelphia'ya takasa açık olduğunu söylemesine rağmen, Harden takasıyla ilgili önemli tartışmalar yapmadıkları kaydedildi.



Houston'ın Harden karşılığında müzakerelerde genç bir takım yıldızı ve çok sayıda ilk tur Draft hakkı veya hala çaylak anlaşmalarında bulunan oyuncular aradığı bildirilmişti.



76ers, Joel Embiid ve Ben Simmons ile iki takım yıldızına sahip. Ancak, 13 yıl sonra genel menajerlik yaptıktan sonra bu ölü sezonda Rockets'tan ayrılan yeni takım başkanı Daryl Morey, Kasım ayında her iki oyuncuyu da takas etme niyetinde olmadığını ima etmiş ve bu ikilinin beraber ekibi bir şampiyonluğa götürebileceklerine inandığını söylemişti.



Philadelphia'nın ilk olarak Kasım ayında, Harden'in istenen takas hedef yerleri listesinde olduğu bildirilmişti. 2018 MVP'sinin, odak noktasını Brooklyn Nets'e kaydırdığı ve Houston'dan gelen kazançlı bir sözleşme uzatma teklifini reddettiği belirtilmişti.



Bununla birlikte, Nets ile yapılan görüşmelerin verimsiz olduğu bildirildi ve Harden'ın, 76ers da dahil olmak üzere diğer şampiyonluk adaylarına takas olmaya açık olduğunu söylediği kaydedildi.



Harden'ın, birden fazla antrenmanı kaçırdıktan sonra, geçtiğimiz gece Rockets'ın antrenman kampına rapor verdiği ve Toyota Center'da KOVID-19 testine girdiği kaydedildi. Houston'ın kampı Aralık ayı başlarında açılmıştı, ancak Harden bir süredir gelmemişti ve yeni başantrenör Stephen Silas, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendisinin gelişi için belli bir "zaman çizelgesi" olmadığına inandığını söylemişti.



