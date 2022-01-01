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Harden: "Joel Embiid, MVP olmayı hak ediyor!"

Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, takım arkadaşı Joel Embiid'in MVP ödülünü kazanmayı 'hak ettiğini' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, takım arkadaşı Joel Embiid'in MVP ödülünü kazanmayı 'hak ettiğini' söyledi.

Harden, henüz 19 maçtır Embiid ile takım arkadaşı olmasına rağmen, bu sürecin kendisini MVP adayı olarak görmesi için yeterli olduğunu açıkladı:

"Joel ödülü hak ediyor. Yalnızca birkaç haftadır burada olmama rağmen, zihniyetini net görebiliyorum. Kazanmak istiyor. Bazı adamlar sadece rakamlarına ulaşmak istiyor, ama o ikisini de yapıyor. Kazanma zihniyetinin yanı sıra üst düzey de bir skorer. Özellikle geçen sezon gösterdiği performansın, bu senenin en iyi sezonlarından biri olması için kendisini hazırladığını düşünüyorum.

Bu yıl oynadığı maçların çoğunda, Doğu'nun 1 numarasında olmak için savaşmıştık. Ve kendisi en skorer iki-üç oyuncu arasında yer almasının yanında, aynı zamanda takımımızın kazanmasında da etkili birisi."

Embiid önceki sezon MVP ödülü için yarışmış olsa da, kupa 100 birincilik oyunun 91'ini alan Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic'e gitmişti. İkili arasında bu yıl yine yakın bir yarış geçiyor ve bireysel rakamlar açısından her maç sıralama değişmeye açık görünüyor.


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