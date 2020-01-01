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Harden: "James Harden, basketbol oynamaya bayılır!"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Orlando'daki ekibine katıldı ve gelişinin gecikmesinin sebebinin "ailevi sorunlar" olduğunu bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden, Orlando'daki ekibine katıldı ve gelişinin gecikmesinin sebebinin "ailevi sorunlar" olduğunu bildirdi.

Daha önceki raporlar, ekip beş gün önce Disney'e gittiğinde Harden'ın Rockets ile seyahat etmediğini belirtmişti. Söylentiler, Harden'ın koronavirüs için pozitif test olduğunu, ancak ekibin herhangi bir bilgi açıklamadığını ileri sürmüştü. Harden aslında birkaç gün önce Orlando'ya gitmiş, ancak lig protokolü uyarınca otel odasında kendini karantinaya almak zorunda kalmıştı.

Rockets ile ilk antrenman seansından sonra, Harden oyuna olan sevgisini vurguladı:

"Sanırım dünya biliyor ki, ne olursa olsun, James Harden basketbol oynamaya bayılır. O bir rekabetçidir, bu yüzden bugün antrenmanda sıkı oynadık. Birkaç çeyrek oynadık, kendimizi zorladık ve her zamanki gibi çok trash-talk yaparak, çocukları motive ederek zorlamaya devam ettim."

Rockets hala bu hafta KOVID-19 için pozitif test sonucu alan Russell Westbrook'un gelmesini bekliyor. Rockets kadrosu aynı zamanda ekibe yeni katılan Luc Mbah a Moute'nin de gelmesini bekliyor.


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