Harden: "İsterseniz 2.10 boyunda olun, yürek olmadıktan sonra önemli değil"

Houston Rockets yıldızları Russell Westbrook ve James Harden, geçtiğimiz gece Los Angeles Lakers'a karşı Batı Konferansı ikinci tur 1. maçında aldıkları galibiyeti, takım olarak ortaya koydukları savunma eforuna bağladılar.



Maçın bir bölümünde, Lakers guardı Danny Green, ölü top sırasında ritim bulma umuduyla bir şut denemesi yapmak isterken, Westbrook Green'e doğru koşup elindeki topa vurarak bunun olmasını engellemişti. Russ bunu "Orada olduklarını" belirtmek ve kendilerine hiçbir avataj vermek istemediklerini göstermek için yaptığını söyledi.



Russ'ın bu odaklanması ve tavrı, Rockets'ın geçtiğimiz gece Lakers'ı 112-97 yenmesinde önemli bir rol oynamıştı:



"Biz dibinizdeyiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Fazladan şut atmak yok. Bu şutları yarın veya maçtan önce atabilir. En azından şahsen, adamlarım hiçbir avantaj vermek istemediğimi biliyorlar. Onlara diplerinde olduğumuzu bildiriyoruz. Her şut attıklarında, diplerinde olacağız."



İlk turda Oklahoma City Thunder'ı yedi maçta eleyen Houston, playofflarda en sert savunma yapan takım olmuş ve 100 pozisyonda sadece 101.4 sayıya izin vermişti. Bu, Rockets'ın savunma verimliliğinde 15. sırada yer aldığı ve 100 pozisyonda 109.8 sayıya izin verdiği normal sezondan sonra, çarpıcı bir yükselme olmuştu.



"İSTERSENİZ 2.10 OLUN, YÜREK YOKSA..."



ESPN Stats & Information'a göre, Lakers'ı kendisine karşı şut atanlar bazında 4/16 isabette tutan Harden, şu açıklamaları yaptı:



"Şutlarımız girmiyorsa, başka bir dayanağımız daha var ve bu da savunmamız. Bunu gösteriyorduk. OKC'ye karşı oynadığımız o son seride bile, iyi şut atamadığımız, fakat savunmamızın bize maç kazandırdığı birkaç karşılaşma vardı. Bu, takımımız için harika bir işaret. Hücum tarafında zaten en iyi takımlardan biriyiz, ancak savunma olarak, ritmimizi bulduğumuzu düşünüyorum."



Harden karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayarak, takımının en skoreri olmuştu ve ayrıca, Rockets'ın kısa kadroyla oynamasını eleştirenlere de şu cevabı verdi:



"İnsanların neden kısa olduğumuzu söyleyip durduğunu bilmiyorum. İsterseniz hepiniz 2.10 boyunda olun. Eğer yüreğiniz yoksa, bu önemli değil. Bitmeyen bir enerjiniz varsa, bir önemi yok. Savunmada farklı pozisyonlarda adam değiştirip oynayabilen ve farklı adamları savunabilen oyuncularımız var."



