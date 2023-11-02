Philadelphia 76ers'ın, eski oyuncusu James Harden konusunda "bardağı taşıran son damlasının" geçtiğimiz hafta kendisinin takımla uçmasına izin vermediği an olduğu iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Harden'ın önceki hafta 76ers'ın Milwaukee'ye uçuşuna katılmasının yasaklanmasının, her iki tarafta da gerilimi artırdığını öne sürdü.



Olayla ilgili bilgisi olan bir kaynak bu gelişmeyi "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirirken, Sixers'ın Harden'ı takıma yeniden entegre etme ihtimalini düşük olarak gördüğüne işaret etti.



Sixers'ın Clippers ile görüşmelerine yeniden başlamasıyla, Harden'ın kadroya geri dönme ihtimalinden önce bir takas anlaşması düzenlemeye odaklandığı kaydedildi.



Harden 25 Ekim'de idmanlara dönmüş olsa da, Sixers'ın yıldız oyuncunun takım üzerinde baskı mı kurmayı amaçladığı yoksa gerçekten oynamaya mı hazırlandığı konusunda belirsizliğe düştüğü bildirildi.



