Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın takımdaki geleceğinin "oldukça belirsiz" olduğu ve eski takımı Houston Rockets'ın kendisini kovalama konusunda 'aktif' olduğu iddia edildi.



Harden'ın bu yaz döneminde Rockets'a dönüşüyle ilgili söylentiler bir süredir devam ederken, Houston ekibinin maksimum kontratlı bir oyuncu için yeterli boşluğu olacağı ve eski yıldızının 2012 ile 2021 yılları arasında forma giydiği ekibe geri dönmek istediği de bu dedikodular arasında yer almıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 76ers'ın playofflarda nasıl ilerleyeceğinin Harden'ın geleceğinde neler olacağını belirlemede uzun bir yol kat edebileceğini söyledi:



"James Harden'ın Philadelphia'daki geleceği oldukça belirsiz. Houston onu kovalama konusunda çok aktif. Ve bence pek çok şey, takımın playofflardaki maratonuna, ona uzun vadeli olarak yüksek meblağ ödemelerine veya Harden'ın sadece Houston'da olmak istemesi durumuna bağlı olabilir. Ya her türlü ayrılacak, ya da takımın başarısına bağlı olarak hareket edecek."



Harden, önceki yaz Sixers ile iki yıllığı 68.6 milyon dolarlık bir kontratla yeniden sözleşme imzalamıştı.





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