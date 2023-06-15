Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın Houston Rockets'a geri dönmesi durumunun 'giderek daha belirsizleşmeye başladığı' bildirildi.



Rockets ve 76ers arasında "kararsız kaldığı" iddia edilmiş olan Harden'ın, Houston'a döneceğine dair söylentiler yakın zamanda durgunlaşmıştı.



ESPN'den Jeremy Woo, rakip takımların gözünde Harden'ın Rockets ile anlaşması durumunun "son haftalarda giderek daha belirsizleşmeye başladığını" belirtti.



Rockets'ın bu yılın NBA Draftı'ndaki 4 numara seçimi ile ne yapacağına dair vereceği kararın, bu yaz Harden konusunda ilerleyeceği yöne dair ipucu verebileceği düşünülüyor.





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