Houston Rockets'ın, Philadelphia 76ers ile 2023-24 sezonundaki opsiyonunu reddetme ihtimali olduğu düşünülen eski yıldızı James Harden'ı kovalayabileceği iddia edildi.



The Athletic'ten Kelly Iko ve Sam Amick ikilisi, Harden'ın Rockets'a olası geri dönüşü konusunda, takımdan ilk ayrıldığı zamanki kadar ciddi olduğunu belirtti.



Rockets ekibi Harden'ı takas ettiğinde, takım sahibi Tilman Fertitta kendisine her zaman kapılarının açık olduğunu söylemişti. Harden, bu hislerin karşılıklı olduğunu açıkça belli etmiş ve 2023 yazında ekibe geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti.



Harden'ın, Tilman Fertitta ve oğlu Patrick Fertitta ile olan ilişkisinin halen güçlü bir şekilde devam ettiği iddia edildi. Kaynaklar, Houston ekibinin yaz boyunca Rockets'ın genç oyuncularıyla çalışmak için hatırı sayılır bir zaman harcamış olan Harden ile bir görüşme ayarlayacaklarından emin olduğunu söylediler.



The Athletic, 76ers'ın işleyişi hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir kaynağın, ekibin Harden'a şampiyonluk yarışında yer alma şansı sunmanın yanı sıra, mümkün mertebe en iyi maaşı ödeme fırsatını vermesinden dolayı, kendisini kaybetme konusunda "hiçbir endişesi olmadığını" söylediğini bildirdi.



Harden'a yakın bir kaynağın "Koz ve avantaj sahibi olmak, bu ligdeki en önemli şeydir. Ancak bu, Houston'a gitmeyeceği anlamına gelmiyor." dediği iddia edildi.



Sixers, maksimum maaş boşluğuna sahip rakiplerin teklif edebileceği dört yıllık ve 201 milyon dolarlık tekliflere kıyasla, Harden'a beş yıllığı 272 milyon dolarlık bir kontrat teklifi sunabilir.





