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Harden için "en olası" hedef yeri, Philadelphia!

New York Times'dan Marc Stein'a göre, Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ın James Harden'ı takas etmeye karar vermesi durumunda, yıldız oyuncu için en olası hedef yeri olarak ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'dan Marc Stein'a göre, Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ın James Harden'ı takas etmeye karar vermesi durumunda, yıldız oyuncu için en olası hedef yeri olarak ortaya çıktı.

Philadelphia'nın Harden'ın tercih ettiği ekipler listesinde olduğu belirtilmiş olsa da, geçtiğimiz Salı günü, iki takımın henüz anlamlı görüşmelere başlamadığı bildirilmişti.

Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta'nın, Daryl Morey'nin takım başkanı olarak 76ers'ı devralmasından ötürü, Harden'ı Philly'ye takas etme konusunda tereddüt edip etmeyeceği belirsiz durumda. Morey, Houston'ın genel menajeri olarak beklenmedik bir şekilde istifa ettikten sadece birkaç gün sonra, Kasım ayı başlarında Philadelphia ile anlaşmıştı.

Ancak Stein'a göre, iki ön büro arasındaki benzerlik, her türlü gerilimi yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Bu ölü sezonda Rockets'tan bir takas talep ettiği bildirilmiş olan Harden, ekibin antrenman kampına geç gelmişti ve ekibin geri kalanıyla antrenmana girebilmesi için, arka arkaya altı negatif KOVID-19 test sonucu alması gerekiyor.

Milwaukee Bucks ve Miami Heat'in de Harden'in tercih ettiği takas hedef yerleri arasında olduğunu belirtilmişti.


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