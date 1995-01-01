Harden, Houston'la geleceğini tartışmadı!: "Sıradaki soru!"

Houston Rockets süperstarı James Harden, takımla geleceğini tartışmayı veya takas edilmesini istediğine dair tutarlı raporlarla ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.



Artık Rockets için oynamak istemediğine ve takas edilmeyi umduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladığında, Harden'ın antrenman kampına geç kaldığı görülmüştü. Houston'ın son iki hazırlık maçında oynayan Harden, Rockets'ın Oklahoma City Thunder'a karşı Çarşamba geceki açılışına hazırlandığı sezon hakkında konuştu.



Ancak Harden'ın, Houston'daki bu durum hakkında, kampa vardığında olduğundan daha iyi hissedip hissetmediği sorulduğunda söyleyecek hiçbir şeyi yoktu ve kısa bir "sıradaki soru" diyerek yanıt verdi.



James, kampın ilk haftasını kaçırdıktan sonra nerede olmak istediği sorulduğunda da rahatsız olduğu gözüktü:



"Halen benim neler kaçırdığımı konuşuyoruz. Bence tüm ligdeki herkes, antrenman kampı için kısa bir zamanımız olduğundan ötürü, bir şeylere yetişme modundaydı. Yani sezon birkaç ay önce bittiği için herkes forma girmeye çalışıyor."



Harden, ölü sezonda John Wall, DeMarcus Cousins ve Christian Wood'u ekleyen bir takımın merkezinde yer alıyor. Rockets, 1994 ve 1995 sezonunda arka arkaya kazandığından beri ilk şampiyonluğu için mücadele etmeye çalışırken, Harden'ı tutmaya kararlı.



"HEDEFİM AYNI: EN İYİSİ OLMAK"



Kendi geleceği hakkında konuşmazken, Harden kendisi ve ekibine karşı olan beklentilerini tartışmaktan oldukça mutluydu:



"Beklentim hep aynı: bireysel olarak dünyanın en iyi basketbol oyuncusu olmak. Bir takım olarak ilk üç sıraya girmeye çalışmak ve sonra playofflarda kendimize daima bir şans tanımak. Bu en önemlisidir."



Rockets geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada bitirmişti. Batı Konferansı yarı finallerinde Los Angeles Lakers tarafından elenmeden önce, Oklahoma City'yi ilk turda yenmişlerdi.



