"Harden Houston'da mutlu değil, telefonlara çıkmıyor" iddiaları!

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Rockets'ın bu ölü sezonda yaptığı hamlelerden memnun olmadığını iddia etti.



ESPN'in The Jump programında konuşan ESPN analistine göre, Harden son birkaç haftadır ekiple temastan kaçındı:



"(Takım sahibi) Tim Fertitta şu anda gerçekten işleri yanlış yönetiyor ve bu durumdan çok korkuyorum. Dinleyin, James ve Russ mutlu değiller. Güvenilir kaynaklarla konuştum ve onlara kimseye isimlerini vermeyeceğimi söyledim, ancak James ve Russ mutlu değiller. James, yaklaşık iki haftadır yönetimin, ön büronun ve hatta koç (Stephen) Silas'ın telefonlarına cevap vermiyor."



"Ayrıca Westbrook da mutlu değil. Bunun nedeni, sürece, ön büroya ve yönetime dahil olmadıklarını hissetmeleri. Karar verme sürecine ve flaş haberlere dahil olmamışlardı ve takımınızın yüzü olan oyuncularınızın neler olup bittiğini bilmeleri gerekir. Tim Fertitta (sana sesleniyorum), bunların hepsi sağduyuyla ilgili, çok zor şeyler değil. Ancak bazı insanlar için sağduyu o kadar yaygın bir şey değildir."



CHARANIA'YA GÖRE, BU DOĞRU DEĞİL!



Harden'ın, yönetimin hamlelerinden dolayı memnun olmadığı bildirilse de, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre kendisinin Rockets'ten ayrılma niyeti yok ve takıma 'kendini adamış' durumda:



"Kaynaklar Kelly Iko ve bana, 'Houston yıldızı James Harden'ın, Rockets'a bağlılığını sürdürdüğünü ve sezonda takıma 'sadık kalacağını' söylediler."



"HARDEN, TAKAS İÇİN ÜÇ TAKIM SEÇTİ BİLE!"



Five Reasons Sports Network'ten Ethan J. Skolnick'e göre ise Harden, Rockets'tan ayrılırsa katılmak isteyeceği üç takımı gizlice açıkladı ve bu takımların Miami Heat, Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets olduğu belirtildi:



"Kaynaklar bana, Houston Rockets guardı James Harden'in kendisine yakın insanlarla sessizce iletişim kurduğunu ve Rockets kendisini göndermeye karar verirse, aklında birkaç takım olduğunu söylediler. Miami Heat, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers, bu takımlar arasında."



Harden ve Westbrook'un, 2020-21 sezonu 22 Aralık'ta başlamadan önce, takımın gidişatı konusunda endişeli oldukları iddia edilmişti.



Houston, koç Silas'ı yeni başantrenör olarak işe alırken, eski başantrenör Mike D'Antoni ve genel menajer Daryl Morey ile yollarını ayırmıştı.