Harden: "Houston'da kimseye saygısızlık etmedim..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, geçtiğimiz gece bir Nets oyuncusu olarak ilk basın toplantısına çıktı.



Harden, eski takımı Houston Rockets'ın kendisini takas etmesi için uğraştığı son haftalarda, Rockets'taki kimseyi gücendirmek gibi bir amacının olmadığını açıkladı:



"Kimseye saygısızlık etmedim. Oradaki adamlar, Houston'a yeni geldiler. Ben çok uzun zamandır oradaydım. Bu organizasyonla tüm iniş çıkışları yaşadım. Kimseye saygısızlığım olmadı. Yalnızca takımın bir bütün olarak şampiyonluk için rekabet edecek kadar iyi olmadığı yorumunu yaptım.



Kariyerimin bu aşamasında, şu an bulunduğum yerde, bunu çok isterdim. Kimseye saygısızlık etmeye çalışmıyordum, özellikle de organizasyona. Dediğim gibi, burada, Brooklyn'de olduğum için ve yeni bir başlangıç yapma şansım olduğu için çok heyecanlıyım."



"SEÇKİN BİR OYUNCU, TAKIM ARKADAŞI, LİDER..."



Harden, Nets taraftarlarına kendisini kısa bir şekilde şöyle tanıttı:



"Seçkin bir oyuncu, seçkin bir takım arkadaşı, seçkin bir lider."



Harden, Nets formasıyla ilk maçına bu geceki Orlando Magic karşılaşmasıyla çıkabilir. Bununla birlikte, ESPN'den Malika Andrews'un açıklamasına göre, Harden geçtiğimiz gün takımın antrenmanını kaçırmak durumunda kalmıştı ve takasa dahil olan tüm oyuncular, fiziksel testi geçene kadar sahadaki herhangi bir aktiviteye katılamıyorlar.



