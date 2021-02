Harden: "Houston'da her gece 40 sayı atmak, yorucuydu"

Brooklyn Nets'in yıldızı James Harden, Houston Rockets'tayken her gece 40 sayı atarak maç kazanmaya çalışmanın oldukça "yorucu" olduğunu söyledi.



Harden, Brooklyn'de bir oyun kurucu olarak başarılı olacağından şüphelenenlere yanıt verdi ve ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, Rockets'ta sekiz sezondur skor yükünü omuzlamanın kendisini yorduğunu ekledi:



"James hakkında her zaman bir tür olumsuz algı olacaktır. İşte o zaman bana, sahaya çıkıp insanlara yanıldıklarını kanıtlamak düşüyor. Houston'la uzun yıllar boyunca, sürekli olarak her gece maç kazanmak için 40 sayı atıp durmak, artık yorucu hale gelmişti.



Burada bir oyun kurucu olarak, diğer oyuncuları dahil edebilme imkanına sahip olup her pozisyonda sayı atmak zorunda kalmamak, benim için biraz rahatlatıcı oldu."



Harden, son üç sezonun her birinde sayı kralı olmuş ve bu süre boyunca sırayla 30.4, 36.1 ve 34.3 sayı ortalamaları yakalamıştı.



"OLAN BİTENDEN ÖTÜRÜ ÖZÜR DİLERİM.."



Harden ayrıca, Houston'dan bir takas talep ettiği süreçte saygısızlık etmeye çalışmadığını, ancak daha sonra ortaya çıkan dramatik durumlardan pişman olduğunu da yineledi. 32 yaşındaki oyuncu, Rockets yönetimine, kendisini Nets'e gönderdiği için de teşekkür etti:



"Bana kalırsa takım ofisi, aklımdan geçeni ve istediğim şeyi biliyordu. Bu şekilde gerçekleştiği için tekrar özür diliyorum, ama sanırım arzu ettiğim yere gidebilmek için bunu yapmam gerekiyordu.



Houston'ı takdir etmem gerek. Beni Brooklyn'e takas etmek zorunda değillerdi, herhangi bir yere de yollayabilirlerdi. Ama orada bir sürü olgun insan var. Doğru şekilde sonuçlandı ama o bir iki ay olup bitenler hiç hoş olmadı."