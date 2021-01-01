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Harden: "Houston'da şampiyon olamamak, beni hayal kırıklığına uğrattı"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Houston Rockets'ta geçirdiği süre içinde bir şampiyonluk kazanamadığı için hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Houston Rockets'ta geçirdiği süre içinde bir şampiyonluk kazanamadığı için hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Sports Illustrated'dan Michael Shapiro ile yakın tarihli bir röportajda Harden, Houston'da bir yüzük kazanmamanın kendisine hayal kırıklığı yaşattığını söyledi:

"Houston kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Son dokuz yılımı orada geçirdim.  Oraya bir şampiyonluk kazandıramadığım için hayal kırıklığına uğramıştım, çünkü her maç kafamdaki hedef buydu.

Ama topluluk çalışmaları, şehir üzerinde yapabileceğim etkiyi ciddi anlamda görmemi sağlamıştı. Harvey Kasırgası gibi birçok zor zamanı beraber atlatmıştık. Ve bu insanların yanında olarak onları desteklemeye, elimden geldiği kadar devam edeceğim."

Harden, Rockets forması giydiği 621 maçta 29.6 sayı, 6.0 ribaund ve 7.7 asist ortalamaları yakalamış ve playofflarda en fazla konferans finallerine yükselebilmişti.


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