Harden: "Her gün o mağlubiyetleri düşünüyorum"

James Harden, tüm yaz dönemini Houston Rockets'ın geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı Finalleri serisinde Golden State Warriors'a karşı 3-2 öndeyken, seriyi kaptırdıkları maçları düşünerek geçirdiğini söyledi.
Harden, 6. ve 7. maçta aldıkları hayal kırıklığına uğratan mağlubiyetleri "her gün düşündüğünü" söyledi: "Her gün aklımda. Beni her gün iten şeyler, o 6. ve 7. maç."
Harden aynı zamanda LeBron James'in gelmesiyle, DeMarcus Cousins'ın Warriors'a katılmasıyla ve Paul George'un Oklahoma City Thunder'da kalmasıyla daha da güçlenen Batı Konferansında bulundukları için şu kelimeleri kullandı: "Hiçbir şey dğeişmedi. Batı her zamanki gibi, canavar gibi. Warriors'ın neler yaptığını biliyoruz. Tabii DeMarcus Cousins çok yetenekli, fakat Warriors son dört şampiyonluktan üçünü kazandı. Fakat biz de yakındık. Geçen sene de bunu gösterdi. Sonraki sene de orada olacağız ama."