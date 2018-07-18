Harden: "Her gün o mağlubiyetleri düşünüyorum"

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James Harden, tüm yaz dönemini Houston Rockets'ın geçtiğimiz sezonun Batı Konferansı Finalleri serisinde Golden State Warriors'a karşı 3-2 öndeyken, seriyi kaptırdıkları maçları düşünerek geçirdiğini söyledi.Harden, 6. ve 7. maçta aldıkları hayal kırıklığına uğratan mağlubiyetleri "her gün düşündüğünü" söyledi:Harden aynı zamanda LeBron James'in gelmesiyle, DeMarcus Cousins'ın Warriors'a katılmasıyla ve Paul George'un Oklahoma City Thunder'da kalmasıyla daha da güçlenen Batı Konferansında bulundukları için şu kelimeleri kullandı: