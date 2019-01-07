Harden: "Fauller yerine sahada yaptıklarıma odaklanın"

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James Harden, önceki gece Golden State Warriors'a karşı bulduğu sezondaki beşinci üst üste 40+ sayılık performansı sonrası, insanların kendisinin "sürekli faul alması" yerine "sahada ortaya koyduklarına odaklanmaları gerektiğini" söyledi.Harden, şu ifadeleri kullandı:Harden, maç kazandıran üçlüğü bulduğu karşılaşmada 44 sayı, 15 asist ve 10 ribaund ile oynamıştı.