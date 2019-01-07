Harden: "Fauller yerine sahada yaptıklarıma odaklanın"

James Harden, önceki gece Golden State Warriors'a karşı bulduğu sezondaki beşinci üst üste 40+ sayılık performansı sonrası, insanların kendisinin "sürekli faul alması" yerine "sahada ortaya koyduklarına odaklanmaları gerektiğini" söyledi.
Harden, şu ifadeleri kullandı: "Sahada yaptığım büyük işler yerine faullerle ilgili çok konuşuyorlar. Odaklanmamız gereken bu değil. Bende komple paket var. Potaya giderim, agresifim, şutum var. Şut atarken bana faul yapmazsanız, konuşacak bir şeyiniz kalmaz. Bu kadar basit."
Harden, maç kazandıran üçlüğü bulduğu karşılaşmada 44 sayı, 15 asist ve 10 ribaund ile oynamıştı.