Harden faul düdüğü almaya başladı!: "Agresif oynayınca böyle!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, dün gece Indiana Pacers karşısında 19 serbest atış denemesinde bulunması sonrası konuştu.



Harden'ın serbest atış denemeleri, son birkaç maçtaki düşük rakamların ardından tavana fırladı.



Nets'in Pacers karşısında aldığı 105-98 galibiyetin ardından konuşan Harden, 19 denemenin 16'sında isabet bulmanın, sezonun ilk bölümünde eksik gösterdiğini belirttiği agresiflikten kaynaklandığını söyledi:



"Agresif oynamamla alakalı. İlk birkaç maçta öyle oynamıyordum. Sürekli söylüyorum, her maçta kendimi daha iyi hissedeceğim."



Harden'ın 29 sayısı, Nets'i sezonun üçüncü galibiyetine taşıdı.



