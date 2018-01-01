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Harden en az 10 gün yok, fakat Durant bu gece dönebilir!

Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın hamstring gerginliği sebebiyle 10 gün boyunca kadro dışı olacağı, fakat Kevin Durant'ın bu geceki maçta oynamasının muhtemel olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın hamstring gerginliği sebebiyle 10 gün boyunca kadro dışı olacağı, fakat Kevin Durant'ın bu geceki maçta oynamasının muhtemel olduğu açıklandı.

Nets, Durant ile ilgili bazı olumlu haberler almış olsa da, takım bu kez Harden'dan yoksun olacak.

Brooklyn, Harden'a çekilen MR'da sağ hamstring gerginliğininin ortaya çıktığını ve rehabilitasyon süreci sonrasında, 10 gün içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Hamstring gerginliğiyle iki maçı (1 Nisan ve 4 Nisan) kaçırmış olan Harden, 5 Nisan'da aynı problemi tekrar yaşamış ve New York Knicks'e karşı oynanan maçta yalnızca dört dakika forma giyebildikten sonra, oyunu terk etmişti.

MVP ödülünün bu sezonki en büyük adaylarından biri olarak görülen Harden, 25.2 sayı, 8.0 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarına sahip.

KD BU GECE DÖNEBİLİR!

Öte yandan Durant'in, New Orleans Pelicans'a karşı bu gece oynanacak maç için "muhtemel" olarak listelendiği ve parkelere dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Durant, 13 Şubat'tan beri sol hamstring gerginliği nedeniyle kadro dışıydı ve bu sezon yalnızca 19 maçta oynayabilmişti.

Nets şu anda Doğu Konferansı'ndaki 35-16'lık derecesiyle, Philadelphia 76ers ile birinciliği paylaşıyor.


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