Harden: "D'Antoni, istediğimi yapmama izin veriyor"

James Harden, Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin sahada istediği her şeyi yapmasına izin verdiğini söyledi.
Harden, D'Antoni hakkında en çok takdir ettiği şeyin oyuncularla iletişim kurabilme yeteneği olduğunu da ekledi.
Kendisiyle Rockets koçu arasında neden bu kadar başarılı bir ortaklık olduğu sorulduğunda, Harden'ın cevabı şu oldu: "Çünkü istediğimi yapmama izin veriyor. Mike bir dahi. Hayatımda tanıştığım en sakin adamlardan biri. Basketbolu biliyor. Ne konuştuğunu biliyor. Asla bağırmıyor. Çok sakin adam. Bu da onu mutlu etmek istemeni sağlıyor. O ne istiyorsa içtenlikle yapmak istiyorsun."