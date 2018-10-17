Harden: "D'Antoni, istediğimi yapmama izin veriyor"

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James Harden, Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'nin sahada istediği her şeyi yapmasına izin verdiğini söyledi.Harden, D'Antoni hakkında en çok takdir ettiği şeyin oyuncularla iletişim kurabilme yeteneği olduğunu da ekledi.Kendisiyle Rockets koçu arasında neden bu kadar başarılı bir ortaklık olduğu sorulduğunda, Harden'ın cevabı şu oldu: