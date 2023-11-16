LA Clippers guardı James Harden, Dallas Mavericks spikeri Brian Dameris'in kendisine yönelik sert eleştirilerine değindi.



Geçtiğimiz hafta Mavericks analisti Dameris, Bally Sports'ta Harden'a sert eleştirilerde bulunmuş ve NBA yıldızının oynadığı her takımda "ana problem" olduğunu iddia etmişti.



Bleacher Report'tan Chris Haynes'e konuşan Harden, bu ifadelere karşı duruşunu şöyle ifade etti:



"Tam olarak ne dediğini duymadım bile ama insanlar kendisinin bana saldırdığını söylemişti. Ne beni tanıyor, ne de durumumu biliyor. Eğer ona saldıran ben olsaydım ve kendisine saygısızlık etseydim, bu çok ağır karşılanırdı ama bunu yapamam.



Konuşulanları görmezden gelmek konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyorum çünkü bunlar beni asla etkilemiyor. İnsanlar konuşuyor sadece. Hiçbir şey bildikleri yok. Sosyal medyada gördüklerini ya da duyduklarını tekrarlıyorlar.



Size garanti ederim ki, konuşan her kimse onları da aynen bu duruma soksanız, asla işlerine gelmez. Benim kafa yapım bu şekilde, fakat asıl odak noktam maç kazanmak."



Harden'la galibiyet alamamasının yanı sıra, ilk altı maçında rakiplerinden 70 sayı fark yemiş olan LA ekibi, şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.





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