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Harden da All-Star maçına olumlu bakmıyor!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, ligin KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star karşılaşması düzenleme niyetini olumlu karşılamayan yıldız oyuncular arasına katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, ligin KOVID-19 salgını sırasında bir All-Star karşılaşması düzenleme niyetini olumlu karşılamayan yıldız oyuncular arasına katıldı.

Harden, Nets'in dün gece Toronto Raptors'a aldığı yenilginin ardından, muhabirlere şunları söyledi:

"Bazı diğer oyuncularla aynı fikirdeyim... bir virüsü yatıştırmaya çalışırken, böyle bir maç düzenleniyor. Sebebinin ne olduğunu biliyorum. Lakin özellikle böyle yoğun bir takvimde, oyuncuları sanki buna zorluyorlarmış gibi geliyor.

Sezonun kendisi zaten oldukça yorucu, hafta içinde çok maç yapıyoruz. Bana kalırsa o All-Star molası biraz rahatlamak, ailelerimizle beraber vakit geçirmek ve basketboldan biraz uzaklaşmak içindi."

2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.


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