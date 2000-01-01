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Harden, CP3 ile anlaşmazlığı olmadığını söyledi

Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets ve Oklahoma City Thunder arasındaki playoff ilk turu 1. maçı öncesi, eski takım arkadaşı Chris Paul ile olan anlaşmazlığına dair söylentiler hakkında konuştu

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden, Rockets ve Oklahoma City Thunder arasındaki playoff ilk turu 1. maçı öncesi, eski takım arkadaşı Chris Paul ile olan anlaşmazlığına dair söylentiler hakkında konuştu.

Harden ve Paul, Rockets'te takım arkadaşıydılar ve geçen sezon, Paul'un Houston'a takas edilmesiyle sonuçlanan bir ayrılma yaşamışlardı.

Ancak Harden, Paul ile eşleşmesini kişisel olarak almadığını söyledi:

"Ben maç ve playoff serileri kazanmaya çalışıyorum."

Rockets ve Thunder normal sezonu aynı derecelerle tamamlamışlardı. 1. maç ise bu gece oynanacak.


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