Harden, çaylak takım arkadaşına top fırlatmış!

Houston Rockets süperstarı James Harden'in takım antrenmanı sırasında çaylak takım arkadaşı Jae'Sean Tate'e basketbol topunu fırlattığı bildirildi.



Houston'dan ayrılma arzusunu fazla gizlememiş olan Harden, bu hafta medyanın önünde konuyla ilgili sessiz kalmış olsa da, The Athletic'e göre, Rockets kampında gerginlikler artmış durumda.



Harden'ın hem Pazar hem de Pazartesi günkü antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla birkaç kez yüz yüze geldiği belirtildi.



Shams Charania, durumu şöyle rapor etti:



"The Athletic, Harden'ın Pazar ve Pazartesi günleri yapılan antrenmanlar sırasında takım arkadaşlarıyla çok sayıda sözlü çatışması olduğunu öğrendi ve bir tartışmada, Pazartesi günü Harden bir takım arkadaşına basketbol topu fırlatmıştı.



Kaynaklar, Harden ve çaylak Jae'Sean Tate'in Pazartesi günkü antrenman sırasında hararetli bir tartışmada bulunduğunu ve bunun Harden'ın topu Tate'in yönüne fırlatmasıyla sonuçlandığını söylediler. Topun Tate'e çarpmadığını da eklediler."



Buna benzer olaylar, rekabetçi ortamlarda oldukça normal kabul edilse de, Rockets organizasyonundaki kişiler, rahat kişiliği göz önüne alındığında Harden için tamamen alışılagelmişin dışında olarak değerlendiriyorlar.



