Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harden, çaylak takım arkadaşına top fırlatmış!

Houston Rockets süperstarı James Harden'in takım antrenmanı sırasında çaylak takım arkadaşı Jae'Sean Tate'e basketbol topunu fırlattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'in takım antrenmanı sırasında çaylak takım arkadaşı Jae'Sean Tate'e basketbol topunu fırlattığı bildirildi.

Houston'dan ayrılma arzusunu fazla gizlememiş olan Harden, bu hafta medyanın önünde konuyla ilgili sessiz kalmış olsa da, The Athletic'e göre, Rockets kampında gerginlikler artmış durumda.

Harden'ın hem Pazar hem de Pazartesi günkü antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla birkaç kez yüz yüze geldiği belirtildi.

Shams Charania, durumu şöyle rapor etti:

"The Athletic, Harden'ın Pazar ve Pazartesi günleri yapılan antrenmanlar sırasında takım arkadaşlarıyla çok sayıda sözlü çatışması olduğunu öğrendi ve bir tartışmada, Pazartesi günü Harden bir takım arkadaşına basketbol topu fırlatmıştı.

Kaynaklar, Harden ve çaylak Jae'Sean Tate'in Pazartesi günkü antrenman sırasında hararetli bir tartışmada bulunduğunu ve bunun Harden'ın topu Tate'in yönüne fırlatmasıyla sonuçlandığını söylediler. Topun Tate'e çarpmadığını da eklediler."

Buna benzer olaylar, rekabetçi ortamlarda oldukça normal kabul edilse de, Rockets organizasyonundaki kişiler, rahat kişiliği göz önüne alındığında Harden için tamamen alışılagelmişin dışında olarak değerlendiriyorlar.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal