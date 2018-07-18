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Harden: "Carmelo harika bir ekleme olur"

Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

Carmelo, geçtiğimiz günlerde Oklahoma City Thunder tarafından Atlanta Hawks'a takaslanmıştı ve Hawks'ın kendisinin maaşını ödeyip serbest bırakması bekleniyor. Ayrıca Houston Rockets ve Miami Heat'ten yetkililerle de çoktan görüştüğü biliniyor.

Harden'ın ifadeleri şu şekildeydi:

"Bizim için harika bir ekleme olur. Melo kendini kanıtlamış bir veteran. Bu noktada artık sadece kazanmak istiyor, yani takımımızda olması onun için harika olur. Şu anda elimizdeki kadroyla, iyi adamları geri aldık ve ileri doğru gelişme gösteriyoruz."

Harden aynı zamanda, Rockets'ın geride kalan sezondaki gibi bir seride ilerleyeceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda (Golden State Warriors ile Konferans Finallerinde 7. maça gitmişlerdi), hafif gülerek "Hazır olacağız" yanıtını verdi.

Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.

 

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Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.
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