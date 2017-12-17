Harden: "Bunlar normal, düzeleceğiz"

Houston Rockets süperstarı James Harden, takımının son dönemdeki ufak çaplı düşüşünden dolayı endişelenmediğini ve düzeleceklerini söyledi.



14 maç üst üste kazandıktan sonra 3 maç üst üste kaybeden Houston ekibinin süperstarı, geçen gece OKC'ye karşı aldığı 112-107'lik mağlubiyet sonrası "İyi olacağız. Bu kadar. Bizimkiler biraz fazla dakika oynuyor. Savunmamız istikrarlı bir halde yerinde değil. Hücumda ise istediğimiz şekilde şut sokamıyoruz. Düzeleceğiz. Bu da bunların bir parçası. Savaşarak yenmemiz gerekiyor. Sezon uzun. Kendimizi çabuk toparlamalıyız. Söyleyebileceğimiz tek şey bu. Savaşmaya devam ederek birbirimiz için oynamalıyız ve işler yerine dönecektir." şeklinde konuştu.



Houston, sezonda 25-7'lik seriye düşerek Batı'daki liderliğini Warriors'a kaptırmış ve ikinci sıraya düşmüştü.



