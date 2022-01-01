Harden, bu gece 76ers'la ilk maçına çıkacak!

Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızı James Harden'ın, bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı takımla ilk maçına çıkacağı açıklandı.



Geçen Pazar günkü All-Star maçını hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıran Harden, 2 Şubat'ta Brooklyn Nets ile oynadığından beri hiç forma giymemişti. Philadelphia, son sakatlık raporunda Harden'ı listeye almamıştı.



76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, attığı tweet'te Harden'ın bu gece oynayacağını duyurdu.



Bu yıl oynadığı 44 maçta Harden 22.5 sayı, 10.2 asist, 8.0 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



