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Harden, bu gece 4. maçta forma giymeyecek

Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın, ekibin Milwaukee Bucks'a karşı ikinci tur playoff serisinin bu geceki 4. maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı James Harden'ın, ekibin Milwaukee Bucks'a karşı ikinci tur playoff serisinin bu geceki 4. maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Nets başantrenörü Steve Nash, Harden'ın iyileşme sürecinin "iyi bir şekilde ilerlediğini" belirtti.

Harden, Milwaukee'ye karşı oynadığı 1. maçın başlarında bir hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan ayrılmış ve ardından serinin 2. ve 3. maçlarını da kaçırmıştı.

Houston Rockets'tan bir takasın ardından Nets ile ilk sezonunda bulunan Harden, son zamanlarda sakatlıklarla mücadele ediyor. Playofflarda başka bir hamstring sakatlığına yakalanmadan önce Harden, ilk kez normal sezonun ikinci bölümünde bir hamstring zorlanması ile 18 maç kaçırmıştı.

Playofflarda şu ana kadar altı maçta forma giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 23.2 sayı, 8.8 asist, 6.2 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları tutturmuştu.

Brooklyn, bu geceki 4. maçta Milwaukee'ye karşı 2-1 olan seri liderliğini geliştirmeye çalışacak.


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